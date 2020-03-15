Трамп сделал тест на коронавирус, результат отрицательный

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта. Об этом он сказал на брифинге с журналистами, сообщает Reuters.

По словам Трампа, результаты теста должны быть через день-два.

Президент США отметил, что у него нет симптомов заболевания и его температура не повышена.

Как пишет AFP, по словам личного врача Трампа Шона Конли, тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.

"Сегодня днем я получил подтверждение, что тест отрицательный", - сказал Конли.

Напомним, ранее Трамп заявил, что, скорее всего, будет проходить тест на наличие нового коронавируса, после того как в прошлые выходные встречался с бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на вирус.

Как сообщалось 13 марта президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов для борьбы с заболеванием.

Также Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире. При этом президент США отмечал, что данные меры не будут распространяться на Великобританию. Однако позже вице-президент США Майк Пенс заявил, что расширили меры по борьбе с коронавирусом и запретили въезд граждан Британии и Ирландии.