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Трамп пройдет тест на коронавирус

Новости » Общество     14.03.2020 - 02:49
Трамп пройдет тест на коронавирус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У двух человек, которые контактировали с Трампом, обнаружили коронавирус

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, 13 марта, что он, скорее всего, будет проходить тест на наличие нового коронавируса. Об этом пишет The Time.

Трамп заявил, что он пройдет проверку "довольно скоро". Так, в прошлые выходные Трамп встречался с высокопоставленным бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на вирус после посещения частного клуба президента США во Флориде.

Также один из американских чиновников-республиканцев анонимно сообщил журналу, что в конце пятницы появились новости о том, что второй человек, который был в резиденции Мар-а-Лаго на выходных, дал положительный результат на коронавирус.

По началу Трамп настаивал на том, что ему не нужно изолировать себя, потому что у него не было симптомов. Однако позже он признал, что "скорее всего" согласится на тестирование.

В то же время Трамп продолжал пренебрегать советами должностных лиц общественного здравоохранения, публично и неоднократно обмениваясь рукопожатиями во время выступления возле Белого дома о мерах по борьбе с пандемией.

Напомним, 13 марта президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Также он заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов для борьбы с коронавирусом.

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