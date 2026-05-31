Трамп сам замінить "третьосортних зірок" і вийде на сцену на 250-річчя США

Музиканти масово скасовують виступи на Великому американському ярмарку. Кілька гостей нещодавно відмовилися від заходу через його зв'язок із Трампом. Лідер США, як завжди, розкритикував "відмовників" за допомогою довгого повідомлення у своїй мережі Truth Social.

Політик назвав себе "Номером один у світі" і заявив, що найкраще підходить для заміни музикантів. Трамп пообіцяв затьмарити славу Елвіса Преслі, бо упевнений у своєму успіху.

Хто саме відмовився від виступів

Список зірок, які покинули проєкт, продовжує зростати. Серед них кантрі-співачка Мартіна Макбрайд та рокер Брет Майклз. Фронтмен гурту Poison пояснив своє рішення у Facebook.

Він написав:

"На жаль, те, що нам подали як святкування нашої країни, перетворилося на щось набагато більш розділяюче, ніж те, чим я погодився брати участь. Також висловлювалися занепокоєння щодо безпеки моїх фанатів, гурту, команди, родини та мене самого".

Мартіна Макбрайд додала, що захід виявився оманливим. Їй обіцяли непартійну платформу, а натомість артисти побачили політичну агітацію. Також відмовилися репер Young MC та фанк-гурт The Commodores.

Розваги у стилі Дональда Трампа

Попри скандал, програма ярмарку залишається насиченою. Захід триватиме 16 днів у Вашингтоні й розпочнеться 25 червня, а завершиться 10 липня 2026 року.

Програма адаптована під смаки президента:

Бої UFC прямо на газоні Білого дому.

Перегони IndyCar вулицями столиці.

Величезне колесо огляду та державні виставки.

Спеціальні покази фільмів Скарб нації.

Деякі артисти все ж залишаються в списку. На сцену вийдуть репер Flo Rida та Vanilla Ice. Останній заявив, що для нього це велика честь. Він вважає, що концерт має об'єднувати людей.

Чиїм коштом банкет?

У демократів та розбірливих громадян вже виникають питання про гроші на свято. Захід фінансують через державно-приватне партнерство. Серед спонсорів є великі компанії Palantir, Oracle та Lockheed Martin.

Проте проєкт Freedom 250 вже викликав критику в Конгресі. Демократи вимагають чіткого звіту про використання федеральних коштів. Наглядові організації підозрюють політичне зловживання. Ходять чутки, що донорам обіцяли доступ до президента за пожертву в мільйон доларів.