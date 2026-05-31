Трамп сам замінить "третьосортних зірок" і вийде на сцену на 250-річчя США

Дональд Трамп особисто виступить на масштабному концерті до 250-річчя США замість музикантів, які відмовилися від участі. Президент назвав зірок третьосортними та пообіцяв зібрати рекордну кількість глядачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle та The Independent.
Музиканти масово скасовують виступи на Великому американському ярмарку. Кілька гостей нещодавно відмовилися від заходу через його зв'язок із Трампом. Лідер США, як завжди, розкритикував "відмовників" за допомогою довгого повідомлення у своїй мережі Truth Social.
Політик назвав себе "Номером один у світі" і заявив, що найкраще підходить для заміни музикантів. Трамп пообіцяв затьмарити славу Елвіса Преслі, бо упевнений у своєму успіху.
Список зірок, які покинули проєкт, продовжує зростати. Серед них кантрі-співачка Мартіна Макбрайд та рокер Брет Майклз. Фронтмен гурту Poison пояснив своє рішення у Facebook.
Він написав:
"На жаль, те, що нам подали як святкування нашої країни, перетворилося на щось набагато більш розділяюче, ніж те, чим я погодився брати участь. Також висловлювалися занепокоєння щодо безпеки моїх фанатів, гурту, команди, родини та мене самого".
Мартіна Макбрайд додала, що захід виявився оманливим. Їй обіцяли непартійну платформу, а натомість артисти побачили політичну агітацію. Також відмовилися репер Young MC та фанк-гурт The Commodores.
Попри скандал, програма ярмарку залишається насиченою. Захід триватиме 16 днів у Вашингтоні й розпочнеться 25 червня, а завершиться 10 липня 2026 року.
Програма адаптована під смаки президента:
Деякі артисти все ж залишаються в списку. На сцену вийдуть репер Flo Rida та Vanilla Ice. Останній заявив, що для нього це велика честь. Він вважає, що концерт має об'єднувати людей.
У демократів та розбірливих громадян вже виникають питання про гроші на свято. Захід фінансують через державно-приватне партнерство. Серед спонсорів є великі компанії Palantir, Oracle та Lockheed Martin.
Проте проєкт Freedom 250 вже викликав критику в Конгресі. Демократи вимагають чіткого звіту про використання федеральних коштів. Наглядові організації підозрюють політичне зловживання. Ходять чутки, що донорам обіцяли доступ до президента за пожертву в мільйон доларів.
Як відомо, Трамп захотів, щоб його ім'я додали на центр мистецтв імені Кеннеді, але суддя заборонив це зробити. Суддя доручив адміністрації президента протягом 14 днів видалити всі фізичні вивіски з ім'ям Трампа та виключити будь-які згадки про "Центр Трампа і Кеннеді" з офіційних матеріалів.
А за даними останнього опитування Reuters, рейтинг Трампа впав майже до мінімуму з моменту його повернення до Білого дому - і причина не в демократах, а у власній партії.
Паралельно з падінням рейтингів у США Трамп втрачає довіру і в Європі: 48% європейців називають його ворогом континенту.