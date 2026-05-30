Трамп сумнівається, чи зможе Венс очолити США після нього, - NYT

Президент США Дональд Трамп у бесідах із помічниками і союзниками дедалі частіше почав задаватися питанням, чи є у віцепрезидента США Джей Ді Венса все необхідне, щоб стати кандидатом на пост президента США від Республіканської партії.

Видання пише, що справа не в тому, що Трамп відмовляється від підтримки Венса. Він дійсно залучає його до ухвалення важливих рішень, надає важливі можливості для зміцнення своїх позицій на виборах 2028 року і довіряє 41-річному віцепрезиденту вести партійну боротьбу від його імені.

Також Трамп давно проводить "фокус-групи" зі своїми найближчими помічниками і, мабуть, отримує задоволення від того, що підбиває їх і тримає в напрузі, стверджуючи таким чином свою перевагу.

Але коли справа стосується конкретно Венса, ставки вищі. У бесідах з помічниками і союзниками Трамп задається питанням, чи достатньо у віцепрезидента якостей, щоб після нього стати головним представником Республіканської партії і лідером руху MAGA.

На це запитання сам Трамп зазвичай відповідає, що "він не так уже й упевнений". Він не вважає Венса очевидним і безальтернативним наступником, а розглядає питання як відкрите.

У чому нюанси

Коли Трамп проводить ці опитування в приватному порядку, він часто порівнює результати Венса зі своїми власними досягненнями.

Він говорив кільком союзникам, що Венс ніколи не вигравав вибори без його допомоги (підтримка Трампа допомогла Венсу перемогти за місце в Сенаті від штату Огайо). Також він згадував кількість відпусток, які віцепрезидент США брав, перебуваючи на цій посаді (сам Трамп зазвичай не бере відпустки).

Крім цього, президент неодноразово згадував про початкову незгоду віцепрезидента з початком війни з Іраном, і робив це в присутності Венса. Однак після того, як Трамп ухвалив рішення, Венс публічно виступив на захист цього рішення і приєднався до позиції адміністрації, незважаючи на свої колишні сумніви.

Сумніви були у самого Трампа стосовно рішення направити делегацію на чолі з Венсом на переговори до Пакистану, які так і не призвели до припинення війни з Іраном.

Крім того, Трамп, який завжди чуйно сприймає імідж президента, зосередився на моментах, коли Венс міг виглядати як не у своїй тарілці. Він неодноразово згадував випадок минулої весни 2025 року, коли віцепрезидент безглуздо впустив трофей чемпіонату штату Огайо з американського футболу на південній галявині Білого дому.

Ще одним фактором NYT згадує соцмережі. Зокрема, Венс на нарадах часто гортає стрічку в телефоні і використовує соцмережі для боротьби зі своїми критиками. Трамп зі свого боку часто публікує пости в Truth Social, але не витрачає час на відповіді людям в інтернеті, як це робить Венс.

За словами джерел, глава апарату адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз нещодавно порадила Венсу зробити перерву у використанні соцмереж, мотивуючи це тим, що публічні суперечки в соцмережах негідні посади віцепрезидента.

Який висновок робить NYT і хто можливий опонент Венса

Видання зазначає, що Венс користується популярністю серед прихильників руху MAGA. Але для того, щоб стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії на виборах 2028 року, йому потрібно зберегти добрі стосунки з Трампом і заспокоїти партію, яка виявилася розколотою рішеннями президента.

Трамп минулого літа вже говорив, що Венс із "найбільшою ймовірністю" стане його політичним наступником. Але не варто виключати і той факт, що в серпні президент додав, що в кінцевому підсумку до президентського виборчого списку може потрапити і держсекретар США Марко Рубіо.

Відомо, що Рубіо проводить із Трампом більше часу, ніж Венс, що типово для радника з нацбезпеки. Держсекретар часто подорожує з президентом на борту президентського літака, і вони зблизилися під час вихідних у Флориді. Венс, будучи віцепрезидентом, не літає на одному літаку з Трампом.

Також NYT наводить ситуацію, яка сталася на початку травня. Видання пише, що на вечері в Рожевому саду Трамп розпитав своїх гостей про те, хто був би кращим вибором: Венс або Рубіо. При цьому він ясно дав зрозуміти, що не підтримує жодного з цих кандидатів.

Цього ж місяця Трамп в Овальному кабінеті дав інтерв'ю журналу Fortune, на якому президента знову запитали про те, хто найкраще підходить для того, щоб продовжити його спадщину.

"Хто б не отримав цю посаду, він буде дуже важливою фігурою. А якщо попадеться не та людина, то буде катастрофа", - сказав він.

Під час цього інтерв'ю Венс спостерігав за відповідями Трампа із задньої частини кімнати.