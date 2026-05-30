Суд заборонив Трампу додати його прізвище в назву Центру Кеннеді: як він відреагував

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що його адміністрація передасть контроль над Центром Кеннеді Конгресу після того, як суддя наказав видалити ім’я Трампа з культової вашингтонської будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп написав у соціальних мережах, що доручив Міністерству торгівлі США "вжити всіх необхідних заходів з Конгресом, щоб дозволити повну передачу цієї установи" та покласти на законодавців відповідальність за її функціонування, обслуговування та управління.

Не одразу було зрозуміло, як можна буде виконати директиву Трампа. Центр Кеннеді був створений Конгресом у 1958 році та керується радою опікунів, яку президент укомплектував союзниками під час свого другого терміну.

Поразка Трампа у суді

Заява американського лідера пролунала після того, як у п'ятницю суддя постановив, що центр виконавських мистецтв, який Трамп перейменував на "Центр Трампа Кеннеді", не може бути перейменований без акта Конгресу.

Окружний суддя США у Вашингтоні Крістофер Купер доручив адміністрації президента протягом 14 днів видалити всі фізичні вивіски з його ім'ям та виключити будь-які згадки про "Центр Трампа і Кеннеді" з офіційних матеріалів.

"Органічний статут Центру Кеннеді чітко визначає, що Центр має бути названий на честь президента Кеннеді, і він не може мати жодної іншої офіційної назви чи публічного меморіалу на основі одностороннього рішення Ради директорів", – написав Купер.

Він також додав, що Конгрес дав Центру Кеннеді його назву, і тільки Конгрес може її змінити.

У п'яничному дописі на Truth Social Трамп заявив, що масштабний ремонт, запланований на наступний місяць, буде неможливим без закриття, і що наказ Купера тримати центр відкритим буде небезпечним.

"Я не можу бути причетним до ситуації, коли небезпека для громадськості процвітає на видноті", - сказав Трамп.

Хто подав позов на Трампа

Купер виніс рішення у позові, поданому представницею Демократичної партії США від штату Огайо Джойс Бітті, членом правління Центру Кеннеді завдяки своїй посаді в Конгресі.

У своїй заяві після винесення рішення Бітті заявила, що "Центр Кеннеді - це установа, яка належить американському народу, а не Дональду Трампу".