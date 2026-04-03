Трамп знову "підняв" ціни на нафту: експерти розповіли, що чекати у майбутньому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, ф'ючерси на сиру нафту Brent закрилися на 7,87 долара, або 7,78%, вище, і сягнули 109,03 долара за барель. Ф'ючерси на американську сиру нафту West Texas Intermediate зросли на 11,42 долара, або 11,41%, до 111,54 долара за барель, зафіксувавши найбільше абсолютне зростання цін з 2020 року.

Обидва контрольні показники залишилися нижче максимумів близько 120 доларів за барель, яких було досягнуто раніше під час конфлікту.

Трамп раніше заявив, що військові операції проти Ірану будуть посилені, але не уточнив терміни припинення бойових дій. Він також не навів жодних подробиць щодо будь-яких кроків, які можуть призвести до повторного відкриття Ормузької протоки.

"Якщо нафтова інфраструктура Ірану перебуває під загрозою, то у випадку ударів по ній відновлення потоків нафти в регіоні, схоже, затримається", – сказав старший віце-президент з торгівлі BOK Financial Денніс Кісслер.

Ціна на нафту WTI, яка зазвичай торгується нижче Brent, була майже на 3 долари вищою за Brent, оскільки контракт на американський ринок торгувався з поставками у травні, тоді як контракт на Brent – ​​з поставками у червні. Премія WTI до світового бенчмарку була найвищою за рік.

Що чекає ринки у майбутньому

"Ринок очікує, що якщо Ормузька протока відкриється через пару тижнів, ця премія за ризик негайно знизиться", – сказав партнер Again Capital Джон Кілдафф.

Президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан заявила, що швидке "врегулювання війни" може означати, що економічний вплив наслідків може бути досить помірним.

Вона також підкреслила, що ціни на нафту марки Brent можуть сягнути в середньому 95 доларів за барель у базовому сценарії та 130 доларів за барель у найгіршому сценарії у другій половині року, тоді як ціни на нафту можуть зрости до 120-130 доларів за барель у найближчій перспективі.