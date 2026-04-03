Трамп знову "підняв" ціни на нафту: експерти розповіли, що чекати у майбутньому
Ціни на нафту зросли, оскільки трейдери стурбовані заявами президента США Дональда Трампа про продовження атак на Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на сиру нафту Brent закрилися на 7,87 долара, або 7,78%, вище, і сягнули 109,03 долара за барель. Ф'ючерси на американську сиру нафту West Texas Intermediate зросли на 11,42 долара, або 11,41%, до 111,54 долара за барель, зафіксувавши найбільше абсолютне зростання цін з 2020 року.
Обидва контрольні показники залишилися нижче максимумів близько 120 доларів за барель, яких було досягнуто раніше під час конфлікту.
Трамп раніше заявив, що військові операції проти Ірану будуть посилені, але не уточнив терміни припинення бойових дій. Він також не навів жодних подробиць щодо будь-яких кроків, які можуть призвести до повторного відкриття Ормузької протоки.
"Якщо нафтова інфраструктура Ірану перебуває під загрозою, то у випадку ударів по ній відновлення потоків нафти в регіоні, схоже, затримається", – сказав старший віце-президент з торгівлі BOK Financial Денніс Кісслер.
Ціна на нафту WTI, яка зазвичай торгується нижче Brent, була майже на 3 долари вищою за Brent, оскільки контракт на американський ринок торгувався з поставками у травні, тоді як контракт на Brent – з поставками у червні. Премія WTI до світового бенчмарку була найвищою за рік.
Що чекає ринки у майбутньому
"Ринок очікує, що якщо Ормузька протока відкриється через пару тижнів, ця премія за ризик негайно знизиться", – сказав партнер Again Capital Джон Кілдафф.
Президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан заявила, що швидке "врегулювання війни" може означати, що економічний вплив наслідків може бути досить помірним.
Вона також підкреслила, що ціни на нафту марки Brent можуть сягнути в середньому 95 доларів за барель у базовому сценарії та 130 доларів за барель у найгіршому сценарії у другій половині року, тоді як ціни на нафту можуть зрости до 120-130 доларів за барель у найближчій перспективі.
Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову "енергетичну артерію" світу. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.
На тлі блокування протоки Європа готується до найсерйознішої енергетичної кризи за роки: європейців закликають працювати з дому та менше користуватися автомобілями, аби зменшити споживання пального.
Згідно з інформацією Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа почала аналізувати, які наслідки для американської та світової економіки матиме можливий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель.