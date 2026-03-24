"Це не справа США": посол Трампа відхрестився від блокування Орбаном кредиту для України

Постійний представник США при ЄС Ендрю Паздер заявив, що блокування угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном кредиту для України "не є проблемою Вашингтона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Це внутрішня проблема ЄС, а не проблема Сполучених Штатів", - наголосив він.

Крім того, Паздер зазначив, що Євросоюз має розібратися, "як він фінансуватиме Україну і в якому обсязі". Представник США також висловив переконання, що це питання буде вирішено.

"Питання про те, чи буде надано цей кредит і на яких умовах, має вирішити ЄС усередині країни, і я абсолютно впевнений, що вони це вирішать", - підкреслив він.

Паздер також зауважив, що президент США Дональд Трамп добре ставиться до Орбана, і сказав, що Угорщина вкрай приязно ставиться до США.

"І ми поділяємо погляди Угорщини з деяких питань", - зазначив Паздер, назвавши ключовим пунктом зближення міграцію.

Представник США висловив переконання, що більша частина галасу навколо Угорщини та її відносин з ЄС вщухне після виборів, "незалежно від того, яка партія здобуде перемогу".

Орбан та кредит для України

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати надання Україні кредиту від ЄС. Нещодавно Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки Україна не відновить постачання російської нафти.