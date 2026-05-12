Трамп назвав "команду мрії" на президентські вибори-2028

11:40 12.05.2026 Вт
2 хв
Чи означає заява президента США автоматичне висування політиків?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп назвав "команду мрії" на президентські вибори-2028 Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марка Рубіо "командою мрії" на президентські вибори 2028 року. При цьому він поки утримався від офіційної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Під час виступу на заході на честь Тижня національної поліції Трамп схвально відгукнувся про Венса та Рубіо. Він назвав цей тандем "командою мрії", а вибір Джей Ді Венса - "ідеальним".

"Кому подобається Джей Ді Венс? Кому подобається Марко Рубіо? Чудово. Звучить як хороший вибір", - зазначив американський президент.

Перевірка Трампа

Водночас він наголосив, що його заява не означає автоматичного висування обох політиків у 2028 році. За даними політичних стратегів, президент США продовжує вивчати реакцію громадськості та спонсорів на потенційних кандидатів.

Зазначається, що такий підхід - постійна перевірка ставлення людей до оточення - є характерним стилем політичної діяльності Трампа.

Марко Рубіо вже брав участь у президентських перегонах у 2016 році, але програв праймеріз Дональду Трампу. Згодом він працював у Сенаті, поки не приєднався до другої адміністрації Трампа. У грудні він заявляв, що буде "одним із перших, хто підтримає" Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти.

Джей Ді Венс також займав посаду сенатора до того, як став віцепрезидентом. Поки що жоден із політиків офіційно не оголосив про старт власної кампанії на 2028 рік.

Нагадаємо, після тривалого конфлікту з Іраном, який не приніс ні військового, ні дипломатичного результату, Дональд Трамп стикається з ризиком масштабного падіння рейтингів.

Зокрема, два тижні тому Reuters повідомило, що рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня за час його нинішньої каденції і становив 34%.

Зазначимо, у Білому домі почали готуватися до того, що Республіканська партія зазнає поразки на осінніх проміжних виборах до Конгресу США.

