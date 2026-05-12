Трамп назвал "команду мечты" на президентские выборы-2028

11:40 12.05.2026 Вт
2 мин
Означает ли заявление президента США автоматическое выдвижение политиков?
Валерий Ульяненко
Трамп назвал "команду мечты" на президентские выборы-2028 Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марка Рубио "командой мечты" на президентские выборы 2028 года. При этом он пока воздержался от официальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Во время выступления на мероприятии в честь Недели национальной полиции Трамп одобрительно отозвался о Вэнсе и Рубио. Он назвал этот тандем "командой мечты", а выбор Джей Ди Вэнса - "идеальным".

"Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Отлично. Звучит как хороший выбор", - отметил американский президент.

Проверка Трампа

В то же время он подчеркнул, что его заявление не означает автоматического выдвижения обоих политиков в 2028 году. По данным политических стратегов, президент США продолжает изучать реакцию общественности и спонсоров на потенциальных кандидатов.

Отмечается, что такой подход - постоянная проверка отношения людей к окружению - является характерным стилем политической деятельности Трампа.

Марко Рубио уже участвовал в президентской гонке в 2016 году, но проиграл праймериз Дональду Трампу. Впоследствии он работал в Сенате, пока не присоединился ко второй администрации Трампа. В декабре он заявлял, что будет "одним из первых, кто поддержит" Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты.

Джей Ди Вэнс также занимал должность сенатора до того, как стал вице-президентом. Пока ни один из политиков официально не объявил о старте собственной кампании на 2028 год.

Напомним, после длительного конфликта с Ираном, который не принес ни военного, ни дипломатического результата, Дональд Трамп сталкивается с риском масштабного падения рейтингов.

В частности, две недели назад Reuters сообщило, что рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня за время его нынешней каденции и составил 34%.

Отметим, в Белом доме начали готовиться к тому, что Республиканская партия потерпит поражение на осенних промежуточных выборах в Конгресс США.

