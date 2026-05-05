У Трампа почали готуватися до поразки республіканців на виборах до Конгресу США, - WP

06:26 05.05.2026 Вт
Що радять чиновникам Білого дому і які втрати припускають чиновники?
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
У Білому домі почали готуватися до того, що Республіканська партія на осінніх проміжних виборах до Конгресу США зазнає поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами двох джерел, юридичне управління Білого дому проводить закриті брифінги для призначених на політичні посади осіб адміністрації про те, як краще підготуватися до парламентського нагляду.

Причина в тому, що співробітники починають готуватися до ймовірності значних перемог демократів на проміжних виборах у листопаді.

Зокрема, брифінги, які проводилися і тривали близько 30 хвилин, включали презентацію в PowerPoint про те, як працює парламентський нагляд і найкращі практики його здійснення.

Співробітники юридичного відділу закликали призначених політиків бути обережними в тому, що вони пишуть, і надавали рекомендації про те, як своєчасно відповідати на запити Конгресу.

"Усім очевидно, що це дуже ймовірно... Це була серйозна розмова", - сказав один із двох чиновників, присутніх на закритому брифінгу, маючи на увазі ймовірність втрати республіканцями щонайменше однієї палати.

Однак деякі пізніші брифінги, щонайменше деякі з яких відбулися за останній місяць, відбувалися зовсім в іншому контексті і мають "сильний відтінок" проміжних виборів.

Принаймні деякі співробітники розглядали ці брифінги як підготовчі, з огляду на зростаюче в адміністрації Трампа відчуття того, що Республіканська партія перебуває у скрутному становищі і що настав час готуватися до найгірших сценаріїв.

Рейтинг Трампа падає

Нагадаємо, кілька тижнів тому Sky News повідомило, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав до нового максимуму.

Згідно з опитуванням, проведеним із 30 березня до 13 квітня, лише 37% дорослих схвалюють його діяльність на посаді глави держави. Половина опитаних категорично не схвалюють діяльність американського лідера, а 63% висловлюють незгоду з його діями.

Також тиждень тому Reuters повідомило, що рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня за час його нинішньої каденції і становить 34%.

Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
