ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Американці не розуміють війну в Ірані і критикують Трампа за ціни на АЗС, - соцопитування

05:38 12.05.2026 Вт
2 хв
Двоє з трьох американців не знають, навіщо Трамп почав війну і звинувачують в цінах на пальне республіканців
aimg Пилип Бойко
Американці не розуміють війну в Ірані і критикують Трампа за ціни на АЗС, - соцопитування Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президенту США Дональду Трампу не вдалось чітко пояснити нації, навіщо США розпочали війну з Іраном. Більшість американців залишаються у невідомості щодо справжніх цілей конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування Reuters/Ipsos.

Читайте також: Пакистан приймав іранські військові літаки за спиною Вашингтона

Згідно з результатами опитування, двоє з трьох американців вважають, що президент не надав чітких обґрунтувань для вторгнення. Близько 66% респондентів, серед яких кожен третій республіканець і майже всі демократи, заявили, що Трамп "чітко не пояснив цілі військової участі США в Ірані". Це створює серйозний інформаційний вакуум у суспільстві.

Крім того, економічні наслідки війни стали відчутними для кожної родини у США. Ціни на бензин стрімко летять угору і близька 63% опитаних зізналися, що їхнє особисте фінансове становище постраждало від підвищення вартості палива.

Ще в середині березня про фінансові труднощі через пальне говорили 55% громадян, а зараз цей показник зріс на 8%.

Хто винен і що робити

Виборці вже знайшли винних у кризі й всю відповідальність покладають на владу. Три чверті американців переконані, що адміністрація Трампа несе значну відповідальність за цінники на АЗС.

Політичний удар припав на Республіканську партію. Опитування показало такі результати щодо винуватців:

  • 65% респондентів звинувачують республіканців;
  • 27% покладають провину на демократів.

І якщо з питанням "хто винен", схоже у соціумі визначились, то на питання "що робити" можуть дати відповідь вибору до Конгресу у листопаді цього року. Reuters акцентує, що результати опитування - це тривожний сигнал для соратників президента. Республіканцям доведеться захищати свою більшість у дуже складних умовах.

Яка економічна ситуація в інших країнах на тлі нафтової кризи

Криза через Ормуз відчувається і в Україні. Протягом року слід очікувати зростання цін на харчові продукти. Причому, воно може відбутися у два етапи.

В Індії прем'єр Моді закликав співгромадян заощаджувати пальне та працювати з дому. Також чиновник просить індійців не купувати золото та не їздити в тури за кордон, щоб залишати гроші в країні.

В Європі подорожчання нафти теж б'є по гаманцях у вигляді зростання інфляції. Найбільше постраждали Німеччина та Іспанія, де рівень інфляції злетів до багаторічних максимумів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
Аналітика
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні ​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни