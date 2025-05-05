Трамп розповів про "хороші дискусії" щодо України та Росії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що він та його радники в останні дні мали досить позитивні дискусії стосовно України та РФ на тлі зусиль з припинення війни між цими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про такі "хороші дискусії" президент США розповів у ході спілкування з представниками ЗМІ під час повернення до Білого дому після вихідних у Флориді.

Коли Трампа запитали, чи планує він зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії під час своєї поїздки на Близький Схід пізніше у травні, президент США сказав, що не думав про це.

Разом з тим американський лідер додав, що "у нас були дуже хороші дискусії" про Росію та Україну останніми днями.

Деталі таких розмов Трамп журналістам не розкрив. Проте додав, що між українською та російською сторонами на тлі війни - "багато ненависті".

Останні заяви Трампа щодо війни РФ з Україною

Нещодавно президент США Трамп заявив, що Кремль прагне до повної окупації території України, і що Росії замало тих земель, які вона вже захопила в ході війни. Під час інтерв'ю в програмі Meet the Press американський лідер розповів, що в рамках майбутньої мирної угоди з Києвом Москві доведеться відмовитися "від усієї України".

Також Трамп розповів, що якщо Росія не перегляне свою поведінку і Кремль не буде рухатися до миру в Україні, він може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ.

Нагадаємо, що йдеться про обмежувальні заходи, які передбачають 500% мито на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші ж санкції, які були інспіровані сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і які мають підтримку у Сенаті, передбачають заборону громадянам США купувати російський суверенний борг.

Додамо також, вчора президент США Трамп знову заявив, що йому потрібен час, щоб відповісти, чи тягне його "за ніс" Путін у питанні припинення вогню в України та завершення війни.