Розгром економіки Путіна: у Сенаті США заявили про підтримку 500%-вих мит

Більшість сенаторів підтримують законопроєкт про "нищівні" санкції проти Росії та покупців її нафти і газу, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Один із ключових союзників президента Дональда Трампа заявив, що законопроєкт підтримують 72 сенатори.

"Мета - допомогти президенту", - заявив Грем 30 квітня, того самого дня, коли Вашингтон і Київ підписали угоду про доступ до природних ресурсів України.

Як зазначає Bloomberg, угода дала деяку впевненість офіційним особам у Києві, які побоювалися, що Трамп може відмовитися від підтримки мирних переговорів.

Пістолет біля скроні Путіна

Покарання включатимуть 500% мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг.

"Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія", - сказав сенатор.

Грем додав, що Путін "зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа".

"Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій", - сказав він.

Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт про санкції на розгляд і там.

Він заявив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між зустріччю з Трампом і припиненням війни або "розгромом" російської економіки.