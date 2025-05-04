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Трамп визнав: Росія хоче всю Україну - але їй доведеться поступитися

Вашингтон, Неділя 04 травня 2025 22:20
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Трамп визнав: Росія хоче всю Україну - але їй доведеться поступитися Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росії замало українських територій, які вона вже захопила в ході війни. Москва прагне до повного захоплення України.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю програмі Meet the Press, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Так, ведуча Meet the Press Крістен Велкер запитала президента США, від чого доведеться відмовитись Росії в рамках мирної угоди з Україною, на що той відповів: "Від усієї України".

Велкер перепитала Трампа, чи має він на увазі те, що Росія не залишить за собою жодного клаптика української землі, яку вона захопила. Той пояснив, що говорив про інше.

"Ні, ні. Росії довелося б відмовитись від усієї України. Тому що те, чого хоче Росія, – це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували йти далі", - сказав президент США.

Трамп також розповів, що європейські лідери нібито багато разів просили його зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

"Тому що він не відповідає на їхні телефонні дзвінки", - резюмував він.

Зазначимо, ці слова Трампа суперечать нещодавній заяві його державного секретаря Марко Рубіо. Той в інтерв'ю The Free Press стверджував, що Росія не збирається захоплювати всю Україну. Він також зазначав, що ні Росія, ні Україна не зможуть повністю реалізувати свої військові цілі.

Трамп та війна Росії проти України

Трамп, який перед поверненням в Білий дім обіцяв зупинити війну Росії проти України за 24 години, вже кілька місяців активно намагається домовитися хоча б про 30-денне перемир'я. Проте Росія наразі ці заклики американського президента уперто ігнорує.

Нещодавно Трамп заявив, що США стали ближчими до однієї зі сторін у переговорах. І хоча він не уточнив, з ким саме, проте згадав про підписану угоду щодо надр з Україною, яку охарактеризував як "вигідну для американців".

Крім того, в американському Конгресі запропонували жорсткі санкції проти РФ, щоб змусити її до миру з Україною. Як заявив Трамп, США дійсно можуть запровадити ці санкції, якщо Росія не змінить свою поведінку.

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