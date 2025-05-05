Трамп рассказал о "хороших дискуссиях" по Украине и России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он и его советники в последние дни имели достаточно позитивные дискуссии относительно Украины и РФ на фоне усилий по прекращению войны между этими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О таких "хороших дискуссиях" президент США рассказал в ходе общения с представителями СМИ во время возвращения в Белый дом после выходных во Флориде.

Когда Трампа спросили, планирует ли он встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии во время своей поездки на Ближний Восток позже в мае, президент США сказал, что не думал об этом.

Вместе с тем американский лидер добавил, что "у нас были очень хорошие дискуссии" про Россию и Украину в последние дни.

Детали таких разговоров Трамп журналистам не раскрыл, однако добавил, что между украинской и российской сторонами на фоне войны - "много ненависти".

Последние заявления Трампа о войне РФ с Украиной

Недавно президент США Трамп заявил, что Кремль стремится к полной оккупации территории Украины, и что России мало тех земель, которые она уже захватила в ходе войны. Во время интервью в программе Meet the Press американский лидер рассказал, что в рамках будущего мирного соглашения с Киевом Москве придется отказаться "от всей Украины".

Также Трамп рассказал, что если Россия не пересмотрит свое поведение и Кремль не будет двигаться к миру в Украине, он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ.

Напомним, что речь идет об ограничительных мерах, которые предусматривают 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие же санкции, которые были инспирированы сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и которые имеют поддержку в Сенате, предусматривают запрет гражданам США покупать российский суверенный долг.

Добавим также, вчера президент США Трамп снова заявил, что ему нужно время, чтобы ответить, тянет ли его "за нос" Путин в вопросе прекращения огня в Украине и завершения войны.