Трампу знову потрібно два тижні на відповідь, чи водить його Путін за ніс

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що йому потрібен час, щоб відповісти, чи тягне його за ніс російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

Під час бесіди Трампу нагадали пост, у якому він припустив, що глава Кремля "водить його за ніс" і, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні.

Також важливо зазначити, що наприкінці квітня під час спілкування з журналістами він сказав, що йому потрібно два тижні, щоб відповісти, чи довіряє він Путіну.

Зараз же в інтерв'ю NBC на запитання, чи недооцінив Трамп Путіна, той сказав, що потрібно ще пару тижнів або місяць.

"Ні. Я скажу вам про це через місяць або через пару тижнів. Поняття не маю. Але можу сказати одне: його амбіції були багато в чому стримані, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес. Тому що він нікого в Європі всерйоз не сприймав - він навіть не передзвонював їм", - відповів Трамп.