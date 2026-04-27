Трамп розповів, чи злякався стрілка в готелі під час замаху на вбивство
Американський лідер Дональд Трамп відповів журналісту щодо того, чи злякався він під час замаху на нього в готелі Washington Hilton. Трамп сказав, що ні, бо він "розуміє життя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
"Я не хвилювався. Я розумію життя. Ми живемо в божевільному світі", - заявив він пресі під час спілкування.
Трамп згадав також про вираз обличчя першої леді Меланії, яка, за його словами, була стривоженою, коли було чути постріли та галас.
"Звичайно, я маю на увазі, хто б не боявся в такій ситуації? На той час, я думаю, вона заздалегідь зрозуміла, що це була радше куля, ніж піднос. І вона була (стривоженою - ред.)", - додав президент.
Він також повідомив, що йому було цікаво, що відбувається, і хотіось подивитися на розвиток подій.
"Я хотів побачити, що відбувається...Зачекайте хвилинку, зачекайте хвилинку. Дайте мені подивитися", - сказав Трамп про діалог з охоронцями під час його евакуації у безпечне місце.
Стрілянина у готелі Washington Hilton
В ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton невідомий увірвався у будівлю та почав стріляти. Це сталось під час вечері президента та його оточення з поредставниками медіа.
Коли пролунали кілька звуків пострілів, Трампа та інших високопосадовців США екстрено евакуювали.
З'ясувалося, що стрілець встиг поранити одного з офіцерів, але його життя врятував бронежилет, а самого нападника оперативно затримали.
Пізніше ЗМІ повідомили, що стрілка ідентифікували, як 31-річного вчителя Коула Аллена з Торранса (штат Каліфорнія).
За словами прес-секретаря Білого дому Керолайн Левітт, стрілець мав намір здійснити замах на Дональда Трампа і ліквідувати якомога більше чиновників його адміністрації.