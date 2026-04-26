Стрілець хотів убити Трампа і якомога більше чиновників адміністрації, - Левітт

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підозрюваний стрілець, який увірвався вночі на вечерю, мав намір відкрити вогонь по президенту США Дональду Трампу і чиновникам адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Левітт у соцмережі Х.

За її словами, вечеря Асоціації кореспондентів Білого мала стати веселим вечором жартів і святкуванням свободи слова. Однак за підсумком він був зірваний спробою замаху.

"Божевільний прагнув убити президента і якомога більше високопоставлених чиновників адміністрації Трампа", - заявила Левітт.

Вона зазначила, що перебувала з президентом і першою леді Меланією за лаштунками після того, як Секретна служба США швидко їх евакуювала.

Левітт додала, що "Трамп був воістину безстрашний", нагадавши його слова про те, що політичному насильству має бути покладено край.

"Спасибі правоохоронним органам за те, що вони забезпечили нашу безпеку, включно з хоробрим агентом, який дістав кулю в груди й негайно знешкодив стрільця", - резюмувала вона.