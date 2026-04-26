Підозрюваний у спробі замаху на Трампа зізнався, в кого хотів стріляти, - CBS

У справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональда Трампа з’явилися нові подробиці. Підозрюваний зізнався, що планував атакувати представників адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Підозрюваного ідентифікували як 31-річного Коула Аллена з міста Торранс, штат Каліфорнія. Його затримали безпосередньо на місці події.

Інцидент стався у готелі Washington Hilton, де проходила щорічна вечеря. У залі перебували президент США Дональд Трамп, перша леді, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також члени уряду, зокрема глава Мінфіну Скотт Бессент, директор нацрозвідки Тулсі Габбард, директор ФБР Каш Патель та інші посадовці.

За даними джерел у правоохоронних органах, затриманий чоловік після інциденту заявив, що планував відкрити вогонь по чиновниках адміністрації Дональда Трампа. Його мотиви наразі офіційно не розкриваються.

За інформацією поліції, під час інциденту пролунало від п’яти до восьми пострілів. Підозрюваний був озброєний рушницею, пістолетом і кількома ножами та намагався прорватися через контрольно-пропускний пункт біля входу до залу.

Що відомо про нападника

За даними джерел, Коул Аллен працював у репетиторській компанії C2 Education у Торрансі. У грудні 2024 року він отримав відзнаку "Викладач місяця".

Також підтверджено, що Аллен закінчив Каліфорнійський технологічний інститут у 2017 році.

Після інциденту правоохоронці провели обшуки біля будинку, який, ймовірно, належить підозрюваному.

Які звинувачення йому загрожують

Прокурор округу Колумбія Жанін Пірро заявила, що Аллену планують висунути звинувачення у використанні вогнепальної зброї під час насильницького злочину та нападі на федерального службовця.

"З того, що нам відомо на даний момент, очевидно, що ця особа мала намір завдати якомога більше шкоди", - зазначила вона.

Очікується, що підозрюваному офіційно висунуть обвинувачення у федеральному суді в понеділок, 27 квітня.