"Він ненавидить християн": Трамп розповів про стрільця, який скоїв замах у готелі

Чоловік, який увірвався на вечерю лідерів США в готель Washington Hilton та відкрив вогонь, мав антихристиянський маніфест, повідомив американський лідер Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З'ясувалось, що маніфест було надіслано членам родини нападника Коула Аллена незадовго до інциденту, повідомив Reuters анонімний представник правоохоронних органів.

"Коли читаєш його маніфест, він ненавидить християн", - повідомив Трамп, назвавши стрільця "хворим хлопцем", що мав "багато ненависті в серці".

Ще відомо, що підозрюваний називав себе "Дружнім федеральним вбивцею", стверджує вищезазначений чиновник.

"Підставляти іншу щоку, коли *когось* гноблять, - це не християнська поведінка; це співучасть у злочинах гнобителя", - йдеться в маніфесті.

В ньому також висміювали "божевільну" відсутність безпеки у готелі Washington Hilton, де проходила вечеря. Щодо цілей, перелічених у маніфесті, були посадовці адміністрації та ФБР, - у порядку пріоритетності від найвищого до найнижчого рангу.

"Наприклад, єдине, що я одразу помітив, заходячи до готелю, це відчуття зарозумілості", - написав автор маніфесту.

"Я зайшов з кількома видами зброї, і жодна людина там не розглядала можливість того, що я можу становити загрозу", - додав він.

Виконуючий обов'язки генерального прокурора США Тодд Бланш повідомив, що підозрюваному буде пред'явлено звинувачення у федеральному суді в нападі на федерального офіцера, застосуванні вогнепальної зброї та спробі вбивства федерального офіцера.

Однак Бланш не знає поки, чи був зв'язок Ірану з нападом. Подальші федеральні обвинувальні акти будуть висунуті пізніше.

Також відомо, що замах на Трампа стався у тому ж місці, де вбили екс-президента США Рональда Рейгана - його застрелили біля нинішнього готелю.