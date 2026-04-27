"Він ненавидить християн": Трамп розповів про стрільця, який скоїв замах у готелі
Чоловік, який увірвався на вечерю лідерів США в готель Washington Hilton та відкрив вогонь, мав антихристиянський маніфест, повідомив американський лідер Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Трамп розніс підлогу Білого дому заради балу: тепер ця мрія під загрозою
З'ясувалось, що маніфест було надіслано членам родини нападника Коула Аллена незадовго до інциденту, повідомив Reuters анонімний представник правоохоронних органів.
"Коли читаєш його маніфест, він ненавидить християн", - повідомив Трамп, назвавши стрільця "хворим хлопцем", що мав "багато ненависті в серці".
Ще відомо, що підозрюваний називав себе "Дружнім федеральним вбивцею", стверджує вищезазначений чиновник.
"Підставляти іншу щоку, коли *когось* гноблять, - це не християнська поведінка; це співучасть у злочинах гнобителя", - йдеться в маніфесті.
В ньому також висміювали "божевільну" відсутність безпеки у готелі Washington Hilton, де проходила вечеря. Щодо цілей, перелічених у маніфесті, були посадовці адміністрації та ФБР, - у порядку пріоритетності від найвищого до найнижчого рангу.
"Наприклад, єдине, що я одразу помітив, заходячи до готелю, це відчуття зарозумілості", - написав автор маніфесту.
"Я зайшов з кількома видами зброї, і жодна людина там не розглядала можливість того, що я можу становити загрозу", - додав він.
Виконуючий обов'язки генерального прокурора США Тодд Бланш повідомив, що підозрюваному буде пред'явлено звинувачення у федеральному суді в нападі на федерального офіцера, застосуванні вогнепальної зброї та спробі вбивства федерального офіцера.
Однак Бланш не знає поки, чи був зв'язок Ірану з нападом. Подальші федеральні обвинувальні акти будуть висунуті пізніше.
Також відомо, що замах на Трампа стався у тому ж місці, де вбили екс-президента США Рональда Рейгана - його застрелили біля нинішнього готелю.
Стрілянина в готелі Washington Hilton
Нагадаємо, в ніч на 26 квітня (за київським часом) у готелі Washington Hilton проходила вечеря, на якій були присутні Дональд Трамп з представниками адміністрації БІлого дому та журналісти.
В готель увірвався озброєний чоловік та скоїв стрілянину, з-за чого було поранено офіцера, який був у бронежилеті. Трампа та першу леді США, віце-президента Джей Ді Венса та інших високопоставлених осіб швидко евакуювали після НП.
Після цього американський лідер наголосив на необхідності добудувати Бальну залу в Білому домі, яка мала б високий рівень безпеки. Однак, як відомо, в США є певний супротив проти плану президента щодо Бальної зали, яка вартувала б 400 мільйонів доларів.