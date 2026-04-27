Трамп рассказал, испугался ли стрелка в отеле во время покушения на убийство

08:00 27.04.2026 Пн
2 мин
Что касается первой леди Мелании Трамп, она выглядела довольно встревоженной, когда были слышны выстрелы и шум во время покушения
aimg Юлия Маловичко
Трамп рассказал, испугался ли стрелка в отеле во время покушения на убийство Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп ответил журналисту насчет того, испугался ли он во время покушения на него в отеле Washington Hilton. Трамп сказал, что нет, потому что он "понимает жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Читайте также: "Он ненавидит христиан": Трамп рассказал о стрелке, который совершил покушение в отеле

"Я не волновался. Я понимаю жизнь. Мы живем в сумасшедшем мире", - заявил он прессе во время общения.

Трамп вспомнил также о выражении лица первой леди Мелании, которая, по его словам, была встревоженной, когда были слышны выстрелы и шум.

"Конечно, я имею в виду, кто бы не боялся в такой ситуации? В то время, я думаю, она заранее поняла, что это была скорее пуля, чем поднос. И она была (встревоженной - ред.)", - добавил президент.

Он также сообщил, что ему было интересно, что происходит, и хотелось посмотреть на развитие событий.

"Я хотел увидеть, что происходит...Подождите минутку, подождите минутку. Дайте мне посмотреть", - сказал Трамп о диалоге с охранниками во время его эвакуации в безопасное место.

Стрельба в отеле Washington Hilton

В ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton неизвестный ворвался в здание и начал стрелять. Это произошло во время ужина президента и его окружения с поредставителями медиа.

Когда раздались несколько звуков выстрелов, Трампа и других высокопоставленных чиновников США экстренно эвакуировали.

Выяснилось, что стрелок успел ранить одного из офицеров, но его жизнь спас бронежилет, а самого нападавшего оперативно задержали.

Позже СМИ сообщили, что стрелка идентифицировали, как 31-летнего учителя Коула Аллена из Торранса (штат Калифорния).

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, стрелок намеревался совершить покушение на Дональда Трампа и ликвидировать как можно больше чиновников его администрации.

В Одессе повреждены высотки, отель и пострадали дети: фото последствий ночной атаки РФ
