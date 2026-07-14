Трамп розповів, чи підпише законопроєкт про "пекельні санкції" Грема проти Росії

Зокрема, лідер США відповів на питання щодо ймовірності ухвалення законопроекту про санкції проти Росії протягом найближчого тижня-двох, а також чи підпише він його.

"Вони серйозно над цим замислюються, і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", - зазначив Трамп.

Він додав, що до законопроєкту також будуть включені санкції проти Ірану та "Хезболли".

"Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу", - сказав президент США.

Нагадаємо, після смерті сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії отримав новий поштовх. У Білому домі вже заявили про готовність підтримати цю ініціативу.

Під час брифінгу в Києві 10 липня Грем, який був одним з авторів документа, зазначав, що нові обмеження мають посилити позиції президента США Дональда Трампа та сприяти якнайшвидшому завершенню війни в Україні.