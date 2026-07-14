Трамп розповів, чи підпише законопроєкт про "пекельні санкції" Грема проти Росії

Ймовірність ухвалення законопроекту про "пекельні санкції" Ліндсі Грема проти Росії є "досить високою".
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський президент Дональд Трамп заявив під час пресконференції.
Зокрема, лідер США відповів на питання щодо ймовірності ухвалення законопроекту про санкції проти Росії протягом найближчого тижня-двох, а також чи підпише він його.
"Вони серйозно над цим замислюються, і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", - зазначив Трамп.
Він додав, що до законопроєкту також будуть включені санкції проти Ірану та "Хезболли".
"Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу", - сказав президент США.
Нагадаємо, після смерті сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії отримав новий поштовх. У Білому домі вже заявили про готовність підтримати цю ініціативу.
Під час брифінгу в Києві 10 липня Грем, який був одним з авторів документа, зазначав, що нові обмеження мають посилити позиції президента США Дональда Трампа та сприяти якнайшвидшому завершенню війни в Україні.
Сенатор зазначав, що законопроєкт надає главі Білого дому широкі повноваження для економічного тиску на Москву. Зокрема, він передбачає можливість запровадження високих мит і санкцій проти країн, які й надалі закуповують російські нафту та газ.
Крім того, обмеження стосуватимуться іноземних компаній і держав, які сприяють Росії в обході санкційного режиму. Над розробкою законопроєкту Ліндсі Грем спільно із сенатором Річардом Блументалем працювали майже два роки.