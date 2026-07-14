Трамп рассказал, подпишет ли законопроект об "адских санкциях" Грэма против России

Вероятность принятия законопроекта об "адских санкциях" Линдси Грэма против России "достаточно высока".
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции.
В частности, лидер США ответил на вопрос о вероятности принятия законопроекта про санкции против России в течение ближайшей недели-двух, а также подпишет ли он его.
"Они серьезно над этим задумываются, и это в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. Вы знаете, как он к этому относился. И есть большая вероятность, что это будет сделано", - отметил Трамп.
Он добавил, что в законопроект также будут включены санкции против Ирана и "Хезболлы".
"Они собираются добавить Иран, и это будет очень серьезным шагом, если они это сделают. Возможно, добавят и "Хезболла", - сказал президент США.
Напомним, после смерти сенатора Линдси Грэма законопроект о введении масштабных санкций против России получил новый толчок. В Белом доме уже заявили о готовности поддержать эту инициативу.
Во время брифинга в Киеве 10 июля Грэм, который был одним из авторов документа, отмечал, что новые ограничения должны усилить позиции президента США Дональда Трампа и способствовать скорейшему завершению войны в Украине.
Сенатор отмечал, что законопроект предоставляет главе Белого дома широкие полномочия для экономического давления на Москву. В частности, он предусматривает возможность введения высоких пошлин и санкций против стран, которые и дальше закупают российские нефть и газ.
Кроме того, ограничения будут касаться иностранных компаний и государств, способствующих России в обходе санкционного режима. Над разработкой законопроекта Линдси Грэм совместно с сенатором Ричардом Блументалем работали почти два года.