Законопроект про "пекельні санкції" США проти Росії погодили з Білим домом, - сенатор

Текст законопроекту про жорсткі американські санкції проти РФ було погоджено з адміністрацією президента Трампа. Очікується, що його ухвалить Конгрес.

Про це на брифінгу у Києві заявив автор ініціативи, сенатор Ліндсі Грем, передає кореспондент РБК-Україна .

Законопроект про "пекельні санкції"

Документ, над яким сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль працювали майже два роки, має надати Дональду Трампу інструменти для якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Зокрема, законопроект надає президенту США повноваження запроваджувати тарифи та жорсткі обмеження проти:

будь-якої країни, яка продовжує купувати російську нафту та газ;

іноземних компаній та держав, які допомагають Кремлю ухилятися від чинних санкцій.

"Я радий оголосити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроекту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", - наголосив сенатор.

За словами конгресмена, він планує обговорити ініціативу з лідерами республіканців та демократів, щоб просунути її у Конгресі. Таким чином Трамп може отримати інструменти, які допоможуть завершити війну РФ проти України.

Формула завершення війни

Грем наголосив, що США можуть допомогти Україні у захисті від балістики.

"Якби ми зробили це, у поєднанні зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна, які заробляють гроші на цій війні, тоді, я думаю, у нас буде найкращий шанс за останні п'ять років, відколи я сюди приїжджаю, посадити Путіна за стіл переговорів", - вважає він.

Сенатор запевнив, що знає країни, які продовжують купувати російську нафту та газ, а також оминати санкції.

"Коли я повернуся, ми проведемо розмову з цими країнами та президентом Трампом. Ми збираємося спробувати змусити їх допомогти нам покласти край цій війні… Я ніколи не був налаштований оптимістичніше, ніж сьогодні, щодо того, що у нас є формула для припинення цієї війни", - додав він.

Що передбачає законопроект Грема

Нагадаємо, санкційний законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 (проект Грема-Блюменталя) був зареєстрований у Конгресі США ще у квітні 2025 року.

Документ передбачає жорсткі обмеження проти російських олігархів та банків, заборону на американські інвестиції в енергетику РФ, а також запровадження 500% тарифів на російські товари для третіх країн, які продовжують купувати російські енергоресурси.

Незважаючи на підтримку 85 зі 100 сенаторів, розгляд ініціативи затягувався через очікування погодження з Дональдом Трампом.