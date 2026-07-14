Трамп рассказал, подпишет ли законопроект об "адских санкциях" Грэма против России

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции .

В частности, лидер США ответил на вопрос о вероятности принятия законопроекта про санкции против России в течение ближайшей недели-двух, а также подпишет ли он его.

"Они серьезно над этим задумываются, и это в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. Вы знаете, как он к этому относился. И есть большая вероятность, что это будет сделано", - отметил Трамп.

Он добавил, что в законопроект также будут включены санкции против Ирана и "Хезболлы".

"Они собираются добавить Иран, и это будет очень серьезным шагом, если они это сделают. Возможно, добавят и "Хезболла", - сказал президент США.

Напомним, после смерти сенатора Линдси Грэма законопроект о введении масштабных санкций против России получил новый толчок. В Белом доме уже заявили о готовности поддержать эту инициативу.

Во время брифинга в Киеве 10 июля Грэм, который был одним из авторов документа, отмечал, что новые ограничения должны усилить позиции президента США Дональда Трампа и способствовать скорейшему завершению войны в Украине.