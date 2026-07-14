ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп рассказал, подпишет ли законопроект об "адских санкциях" Грэма против России

19:44 14.07.2026 Вт
2 мин
В законопроект могут добавить ограничения против Ирана и "Хезболлы"
aimg Валерий Ульяненко
Трамп рассказал, подпишет ли законопроект об "адских санкциях" Грэма против России Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Вероятность принятия законопроекта об "адских санкциях" Линдси Грэма против России "достаточно высока".

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции.

В частности, лидер США ответил на вопрос о вероятности принятия законопроекта про санкции против России в течение ближайшей недели-двух, а также подпишет ли он его.

"Они серьезно над этим задумываются, и это в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. Вы знаете, как он к этому относился. И есть большая вероятность, что это будет сделано", - отметил Трамп.

Он добавил, что в законопроект также будут включены санкции против Ирана и "Хезболлы".

"Они собираются добавить Иран, и это будет очень серьезным шагом, если они это сделают. Возможно, добавят и "Хезболла", - сказал президент США.

Напомним, после смерти сенатора Линдси Грэма законопроект о введении масштабных санкций против России получил новый толчок. В Белом доме уже заявили о готовности поддержать эту инициативу.

Во время брифинга в Киеве 10 июля Грэм, который был одним из авторов документа, отмечал, что новые ограничения должны усилить позиции президента США Дональда Трампа и способствовать скорейшему завершению войны в Украине.

Сенатор отмечал, что законопроект предоставляет главе Белого дома широкие полномочия для экономического давления на Москву. В частности, он предусматривает возможность введения высоких пошлин и санкций против стран, которые и дальше закупают российские нефть и газ.

Кроме того, ограничения будут касаться иностранных компаний и государств, способствующих России в обходе санкционного режима. Над разработкой законопроекта Линдси Грэм совместно с сенатором Ричардом Блументалем работали почти два года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком