Трамп распорядился вывести США из десятков международных организаций: одна из них - из Украины
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций, которые "больше не служат интересам Америки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
"Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить участвовать и финансировать 35 организаций, не входящих в состав Организации Объединенных Наций, и 31 учреждение ООН, которые действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США", - говорится в сообщении.
Согласно указу Трампа, США прекращают участие, в частности, в Европейском центре по противодействию гибридным угрозам, Международном институте правосудия и верховенства права, Венецианской комиссии, Комиссии по вопросам экологического сотрудничества, а также в Международном агентстве по возобновляемой энергетике.
В перечне также указаны рамочная конвенция ООН по изменению климата и Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов.
В документе упоминается Украина.
США выходят из Украинского научно-технологического центра - международной организации, созданной в начале 1990-х годов в период ядерного и химического разоружения Украины.
Центр был основан с целью предотвращения распространения знаний, технологий и материалов, связанных с оружием массового уничтожения.
Венецианская комиссия
Венецианская комиссия - это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, официальное название которого Европейская комиссия "За демократию через право".
Она предоставляет правовые заключения по проектам конституций, законов и реформ, оценивая их соответствие европейским стандартам демократии, верховенства права и прав человека.
Для Украины Венецианская комиссия имеет ключевое значение, поскольку ее рекомендации неоднократно использовались во время конституционных изменений, судебной, избирательной и антикоррупционной реформ, а также в процессе евроинтеграции.
Выводы комиссии служат ориентиром для украинской власти и международных партнеров и влияют на оценку реформ со стороны ЕС и Совета Европы.
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
Это орган, созданный ООН для продолжения деятельности бывших международных трибуналов, в частности для бывшего Югославского трибунала и Руанды, после их завершения.
Механизм обеспечивает остаточные функции: проведение апелляций, рассмотрение дел в отношении тех, кто не был осужден ранее, а также сохранение архивов, материалов следствия и приговоров.
Он поддерживает правосудие и привлечение к ответственности за тяжкие военные преступления и преступления против человечности даже после официального закрытия основных трибуналов.
Напомним, во время второй каденции Дональда Трампа США уже приняли решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения и из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Также свернули финансирование неправительственных организаций в мире через Агентство США по международному развитию (USAID).