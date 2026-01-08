ua en ru
Трамп распорядился вывести США из десятков международных организаций: одна из них - из Украины

Четверг 08 января 2026 12:01
Трамп распорядился вывести США из десятков международных организаций: одна из них - из Украины Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций, которые "больше не служат интересам Америки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить участвовать и финансировать 35 организаций, не входящих в состав Организации Объединенных Наций, и 31 учреждение ООН, которые действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США", - говорится в сообщении.

Согласно указу Трампа, США прекращают участие, в частности, в Европейском центре по противодействию гибридным угрозам, Международном институте правосудия и верховенства права, Венецианской комиссии, Комиссии по вопросам экологического сотрудничества, а также в Международном агентстве по возобновляемой энергетике.

В перечне также указаны рамочная конвенция ООН по изменению климата и Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов.

В документе упоминается Украина.

США выходят из Украинского научно-технологического центра - международной организации, созданной в начале 1990-х годов в период ядерного и химического разоружения Украины.

Центр был основан с целью предотвращения распространения знаний, технологий и материалов, связанных с оружием массового уничтожения.

Венецианская комиссия

Венецианская комиссия - это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, официальное название которого Европейская комиссия "За демократию через право".

Она предоставляет правовые заключения по проектам конституций, законов и реформ, оценивая их соответствие европейским стандартам демократии, верховенства права и прав человека.

Для Украины Венецианская комиссия имеет ключевое значение, поскольку ее рекомендации неоднократно использовались во время конституционных изменений, судебной, избирательной и антикоррупционной реформ, а также в процессе евроинтеграции.

Выводы комиссии служат ориентиром для украинской власти и международных партнеров и влияют на оценку реформ со стороны ЕС и Совета Европы.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов

Это орган, созданный ООН для продолжения деятельности бывших международных трибуналов, в частности для бывшего Югославского трибунала и Руанды, после их завершения.

Механизм обеспечивает остаточные функции: проведение апелляций, рассмотрение дел в отношении тех, кто не был осужден ранее, а также сохранение архивов, материалов следствия и приговоров.

Он поддерживает правосудие и привлечение к ответственности за тяжкие военные преступления и преступления против человечности даже после официального закрытия основных трибуналов.

Напомним, во время второй каденции Дональда Трампа США уже приняли решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения и из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Также свернули финансирование неправительственных организаций в мире через Агентство США по международному развитию (USAID).

