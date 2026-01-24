Трамп розкрив, яка зброя допомогла захопити Мадуро: що відомо про "Дискомбобулятор"
Секретна зброя "Дискомбобулятор" зіграла ключову роль під час рейду США в Каракасі. Вона паралізувала оборонні системи, дозволивши провести спецоперацію без жертв серед американських військових.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для New York Post.
Трамп підтвердив використання секретної зброї
За його словами, під час рейду в Венесуелу була використана нова секретна зброя, яку він називає "Дискомбобулятор".
"Ця технологія вивела з ладу оборонні системи Мадуро, зокрема російські та китайські ракети, що стояли на озброєнні Венесуели, і не дозволила їм спрацювати", - заявив Трамп.
Рейд відбувся 3 січня 2026 року, коли американські гелікоптери прибули до Каракасу, щоб арештувати венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес за федеральними звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків та зброї.
Жоден американський військовий не постраждав.
Оборонні системи Мадуро паралізовані
"Вони натискали кнопки, а нічого не працювало. Ворог був повністю паралізований", - додав він.
Очевидці описували ефекти зброї як інтенсивну звукову хвилю, після якої у захисників Мадуро почалася кровотеча з носа та блювання, а частина охоронців впала на землю, не здатна чинити опір.
Нині 63-річний Мадуро утримується у федеральній в’язниці в Брукліні, а колишня віцепрезидентка Делсі Родрігес виконує обов’язки тимчасового лідера Венесуели.
"У нас чудові стосунки з новою президенткою. Вона чудова", - відзначив Трамп.
Інформація про "Дискомбобулятор" з’явилася на фоні повідомлень про розвиток імпульсної енергетичної зброї у США, що підозрюється у викликанні "Гаванського синдрому".
Раніше західні ЗМІ повідомляли про ефекти нових технологій на бойові системи, проте деталі лишалися секретними.
Нова зброя США
Нагадаємо, Дональд Трамп вже заявляв, що Сполучені Штати володіють секретними видами озброєнь, про які світ поки що нічого не знає, і їхнє існування варто зберігати у таємниці.
У жовтні 2025 року він уперше за 33 роки оголосив про намір відновити ядерні випробування.
Трамп також повідомив, що доручив Пентагону провести тести американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами. Він підкреслив, що США мають більший ядерний потенціал і сучасніше озброєння, ніж Росія.
Крім того, президент США анонсував створення нового класу військових кораблів під назвою "Трамп". Перший лінкор цього класу може коштувати до 22 млрд доларів, що зробить його одним із найдорожчих кораблів в історії американського флоту.