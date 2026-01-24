Трамп раскрыл, какое оружие помогло захватить Мадуро: что известно о "Дискомбобуляторе"

Секретное оружие "Дискомбобулятор" сыграло ключевую роль во время рейда США в Каракасе. Оно парализовало оборонительные системы, позволив провести спецоперацию без жертв среди американских военных.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для New York Post.

Трамп подтвердил использование секретного оружия

По его словам, во время рейда в Венесуэлу было использовано новое секретное оружие, которое он называет "Дискомбобулятор".

"Эта технология вывела из строя оборонительные системы Мадуро, в частности российские и китайские ракеты, стоявшие на вооружении Венесуэлы, и не позволила им сработать", - заявил Трамп.

Рейд состоялся 3 января 2026 года, когда американские вертолеты прибыли в Каракас, чтобы арестовать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес по федеральным обвинениям в незаконном обороте наркотиков и оружия.

Ни один американский военный не пострадал.

Оборонительные системы Мадуро парализованы

"Они нажимали кнопки, а ничего не работало. Враг был полностью парализован", - добавил он.

Очевидцы описывали эффекты оружия как интенсивную звуковую волну, после которой у защитников Мадуро началось кровотечение из носа и рвота, а часть охранников упала на землю, не способная сопротивляться.

Сейчас 63-летний Мадуро содержится в федеральной тюрьме в Бруклине, а бывшая вице-президент Делси Родригес исполняет обязанности временного лидера Венесуэлы.

"У нас прекрасные отношения с новым президентом. Она замечательная", - отметил Трамп.

Информация о "Дискомбобуляторе" появилась на фоне сообщений о развитии импульсного энергетического оружия в США, подозреваемого в вызывании "Гаванского синдрома".

Ранее западные СМИ сообщали об эффектах новых технологий на боевые системы, однако детали оставались секретными.