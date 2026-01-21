Трамп похвалився секретною зброєю США

Сполучені Шати мають певне секретне озброєння, про яке невідомо решті світу, і його варто все ще тримати у таємниці.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Nation.

"У нас є зброя, про яку ніхто не знає. Ймовірно, було б добре нікому про це не розповідати, але ми маємо дивовижні озброєння",— зазначив Трамп. Подробиць про характер та можливості згаданої зброї він не навів, але питання журналіста, після якого Трамп похвалився серетною зброєю, стосувалось операції США у Венесуелі. Тому не виключено, що воно вже застосовувалось під час викрадення Ніколаса Мадуро.