ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп похвалився секретною зброєю США

Середа 21 січня 2026 09:38
UA EN RU
Трамп похвалився секретною зброєю США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Шати мають певне секретне озброєння, про яке невідомо решті світу, і його варто все ще тримати у таємниці.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Nation.

"У нас є зброя, про яку ніхто не знає. Ймовірно, було б добре нікому про це не розповідати, але ми маємо дивовижні озброєння",— зазначив Трамп.

Подробиць про характер та можливості згаданої зброї він не навів, але питання журналіста, після якого Трамп похвалився серетною зброєю, стосувалось операції США у Венесуелі. Тому не виключено, що воно вже застосовувалось під час викрадення Ніколаса Мадуро.

Розробка нового озброєння у США

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Дональд Трамп уперше за 33 роки оголосив про намір відновити ядерні випробування.

Також він повідомив, що доручив Пентагону провести тести американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами. Разом з тим Трамп заявив, що Сполучені Штати мають більший ядерний арсенал і кращі озброєння, ніж Росія.

При цьому, президент США також анонсував створення нового класу кораблів під назвою "Трамп". Відомо, що перший із американських лінкорів даного класу може коштувати до 22 млрд доларів, що зробить його одним із найдорожчих військових кораблів в історії США.

Лінкор з керованими ракетами буде вдвічі більшим за будь-який крейсер чи есмінець, побудований ВМС з часів Другої світової війни, але приблизно втричі меншим за розмір авіаносця "Джеральд Р. Форд", який зараз є найдорожчим військовим кораблем США.

У інформаційному бюлетені ВМС зазначали, що корабель важитиме близько 35 тисяч тон і матиме екіпаж до 850 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка