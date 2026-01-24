ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп розкритикував Канаду через оборонні проєкти в Арктиці та співпрацю з Китаєм

США, Субота 24 січня 2026 01:40
UA EN RU
Трамп розкритикував Канаду через оборонні проєкти в Арктиці та співпрацю з Китаєм Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп розкритикував Канаду за її позицію щодо оборонних ініціатив у Арктичному регіоні та торговельні відносини з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у соцмережі Truth Socіal.

"Канада виступає проти будівництва "Золотого купола" над Гренландією, хоча "Золотий купол" захистив би Канаду", - написав Трамп.

Він також висловив невдоволення економічною політикою Оттави, звинувативши канадську владу в надмірній відкритості до співпраці з Китаєм.

На думку Трампа, тісні торговельні зв’язки з Пекіном можуть мати довгострокові негативні наслідки для канадського суверенітету та стратегічних інтересів.

"Натомість вони проголосували за ведення бізнесу з Китаєм, який "з'їсть їх" протягом першого року", - наголосив президент США.

Трамп розкритикував Канаду через оборонні проєкти в Арктиці та співпрацю з Китаєм

Канада і Рада миру Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп відкликав направлене прем'єр-міністру Канади Марку Карні запрошення вступити до Ради миру. Причина такого рішення не розкривається.

Зазначається, що відносини між Трампом і Карні стали напружені на тлі торгових суперечок: минулого року Трамп неодноразово погрожував зробити Канаду 51-м штатом США, а на нещодавньому форумі в Давосі розкритикував країну, говорячи, що Канада існує завдяки США.

До цього міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявляв, що Канада може увійти до Ради миру президента США Дональда Трампа, але не готова платити 1 млрд доларів за участь у ній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів