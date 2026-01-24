Трамп раскритиковал Канаду из-за оборонных проектов в Арктике и сотрудничества с Китаем

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Канаду за ее позицию по оборонным инициативам в Арктическом регионе и торговые отношения с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Socіal.

"Канада выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией, хотя "Золотой купол" защитил бы Канаду", - написал Трамп.

Он также выразил недовольство экономической политикой Оттавы, обвинив канадские власти в чрезмерной открытости к сотрудничеству с Китаем.

По мнению Трампа, тесные торговые связи с Пекином могут иметь долгосрочные негативные последствия для канадского суверенитета и стратегических интересов.

"Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который "съест их" в течение первого года", - подчеркнул президент США.