Трамп раскритиковал Канаду из-за оборонных проектов в Арктике и сотрудничества с Китаем

США, Суббота 24 января 2026 01:40
Трамп раскритиковал Канаду из-за оборонных проектов в Арктике и сотрудничества с Китаем Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Канаду за ее позицию по оборонным инициативам в Арктическом регионе и торговые отношения с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Socіal.

"Канада выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией, хотя "Золотой купол" защитил бы Канаду", - написал Трамп.

Он также выразил недовольство экономической политикой Оттавы, обвинив канадские власти в чрезмерной открытости к сотрудничеству с Китаем.

По мнению Трампа, тесные торговые связи с Пекином могут иметь долгосрочные негативные последствия для канадского суверенитета и стратегических интересов.

"Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который "съест их" в течение первого года", - подчеркнул президент США.

Канада и Совет мира Трампа

Напомним, Дональд Трамп отозвал направленное премьер-министру Канады Марку Карни приглашение вступить в Совет мира. Причина такого решения не раскрывается.

Отмечается, что отношения между Трампом и Карни стали напряженные на фоне торговых споров: в прошлом году Трамп неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США, а на недавнем форуме в Давосе раскритиковал страну, говоря, что Канада существует благодаря США.

До этого министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявлял, что Канада может войти в Совет мира президента США Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.

