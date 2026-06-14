Трамп розкритикував Ізраїль за удар по Бейруту

"Сьогоднішній напад на Бейрут не повинен був статися, особливо в такий важливий день, коли ми так близькі до мирної угоди з Іраном", - написав Трамп.

Він наголосив, що Ізраїль має право захищатися від загроз, однак атака у відповідь була "дуже незначною і безглуздою". За словами Трампа, в результаті ізраїльського удару ніхто не постраждав, тому атака не повинна заважати процесу досягнення угоди з Іраном.

Лідер США додав, що сторони дуже близькі до угоди, яка принесе мир на Близький Схід, зокрема і в Ліван. І зазначив, що всі сторони мають припинити свої військові дії.

"Більше не повинно бути нападів Ізраїлю ніде в Лівані, але також не повинно бути більше нападів з будь-якої іншої сторони, включно з "Хезболлою", проти Ізраїлю. Це може стати початком довгого і прекрасного миру - давайте не зіпсуємо його", - резюмував Трамп.