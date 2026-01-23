Мелоні за зачиненими дверима відмовляла лідерів ЄС протистояти Трампу, - Politico
Прем'єр Італії Джорджа Мелоні під час закритих дискусій на саміті ЄС попередила колег про те, що протистояти президенту США Дональду Трампу - "погана ідея".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Про таке попередження Мелоні розповіли чотири неназваних джерела видання. Також, за їхніми словами, глава італійського уряду заявила про те, що в разі конфлікту зі США Європа може втратити все.
Мелоні, як розповіли джерела Politico, закликала зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного або непередбачуваного, як його в приватному порядку характеризували деякі чиновники на тлі бурхливого початку 2026 року в міжнародних справах.
Водночас під час виступу після саміту ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що європейські лідери цього тижня засвоїли урок: протистояти Трампу твердо, але без ескалації - ефективна стратегія, якої слід дотримуватися й надалі.
Як зазначає видання, екстрений саміт ЄС було скликано у відповідь на погрозу Трампа запровадити тарифи проти восьми європейських країн через їхню незгоду з його вимогою встановити контроль над Гренландією, що належить Данії.
Шантаж Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останнім часом регулярно заявляє про те, що Гренландія має стати частиною США. За його словами, він хоче захистити острів від Росії та Китаю.
На цьому тлі американський лідер попередив, що з 1 лютого він запровадить мита для низки європейських країн, поки вони не погодяться на його ідею купівлі Гренландії.
Кілька днів тому Трамп передумав запроваджувати мита і сказав про те, що щодо Гренландії було досягнуто угоди. Про що йдеться - поки невідомо.