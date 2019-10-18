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Трамп рассказал о содержании телефонного разговора с Эрдоганом

Новости » Политика    18.10.2019 - 20:42
Трамп рассказал о содержании телефонного разговора с Эрдоганом
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

По его словам, есть хороший шанс на успех в прекращении огня с курдами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что получил заверения, что Анкара стремится прекращении огня с курдскими бойцами на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, есть хороший шанс на успех в прекращении огня с курдами.

"Есть добрая воля с обеих сторон и действительно хороший шанс на успех", - указал Трамп.

Он также заявил, что некоторые европейские страны "готовы впервые принять боевиков группировки "Исламское государство", которые происходят из этих стран".

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне прекращения огня произошли пулеметные обстрелы из турецкого пограничного города Джейланпинар в сторону Рас-эль-Айн, а также зафиксирован столб дыма в одной из частей города.

Также сообщалось, что турецкая авиация провела в п'пятницу бомбардировки села Баб-эль-Хейр, в результате которой погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на данный момент в Сирии прекращены действия, а информация о продолжении обстрелов является дезинформацией.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что реализация соглашения о прекращении огня на границе Сирии и Турции займет некоторое время.

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Новости Украины Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
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