Прекращение огня на границе Сирии и Турции займет время, - Белый дом

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В США прокомментировали боевые действия в регионе после соглашения о перемирии

Реализация соглашения о прекращении огня на границе Сирии и Турции займет некоторое время. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает Reuters.

В частности, представительница Белого дома прокомментировала боевые действия в регионе, несмотря на соглашение о прекращении огня.

"Делегация США добилась успеха в прекращении огня, но это займет время", - отметила Гришэм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии продолжились обстрелы после объявления перемирия. По данным СМИ, утром зафиксировали пулеметные обстрелы из турецкого пограничного города Джейланпынар в сторону сирийского Рас-эль-Айна, а также был замечен столб дыма в одной из частей города.

В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на данный момент в Сирии приостановлены боевые действия, а информация о продолжении обстрелов является ложной.

"Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет", - сообщил президент Турции.