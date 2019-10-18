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Прекращение огня в Сирии продолжается, несмотря на утренние выстрелы, - Трамп

Новости » В мире    18.10.2019 - 20:26
Прекращение огня в Сирии продолжается, несмотря на утренние выстрелы, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американский лидер заявил, что проблема выстрелов была устранена

В пятницу, 18 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что пятидневное прекращение огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновилось, несмотря на обстрел и пулеметный огонь ранее в этот день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По словам американского президента, проблема выстрелов была быстро устранена.

"Сегодня утром был какой-то снайперский огонь. Сегодня утром был минометный огонь. Это было устранено быстро. И они вернулись к полной паузе", - сказал Трамп журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне прекращения огня произошли пулеметные обстрелы из турецкого пограничного города Джейланпынар в сторону Рас-эль-Айн, а также зафиксирован столб дыма в одной из частей города.

Также сообщалось, что турецкая авиация провела в пятницу бомбардировку деревни Баб-эль-Хейр, в результате которой погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на данный момент в Сирии приостановлены действия, а информация о продолжении обстрелов является дезинформацией.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что реализация соглашения о прекращении огня на границе Сирии и Турции займет некоторое время.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Такое решение было принято после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса.

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