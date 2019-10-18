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Эрдоган опроверг информацию об обстрелах в Сирии

Новости » В мире    18.10.2019 - 14:38
Эрдоган опроверг информацию об обстрелах в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

В четверг Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на данный момент в Сирии приостановлены действия, а информация о продолжении обстрелов является дезинформацией. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Эрдоган, командование турецких военных в Сирии подтвердило, что никакие столкновения в Сирии с курдскими силами не происходит.

"Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет", - сообщил президент Турции.

Также он сообщил, что "безопасная зона" в Сирии протянется на 440 км в длину и на 32 км в глубину. Проходить она будет вдоль границы Турции с Сирией, с ее восточным краем на границе с Ираком. Такое решение было согласовано во время переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 октября, утром вблизи сирийского города Рас-эль-Айн были слышны звуки обстрелов. Позже информацию об обстрелах подтвердили в ООН.

Напомним, в четверг, 17 октября, Турция и США договорились о временном прекращении огня в Сирии на 120 часов. За этот период курды должны покинуть вывести войска из "безопасной зоны".

Совместные усилия Турции и США будут способствовать миру в Сирии, - Эрдоган Турция будет контролировать "безопасную зону" на севере Сирии
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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