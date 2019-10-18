Трамп розповів про зміст телефонної розмови з Ердоганом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

За його словами, є гарний шанс на на успіх у припиненні вогню з курдами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив під час телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Ердоганом, що отримав запевнення, що Анкара прагне припинення вогню з курдськими бійцями на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

За його словами, є гарний шанс на на успіх у припиненні вогню з курдами.

"Є добра воля з обох сторін і справді хороший шанс на успіх", - вказав Трамп.

Він також заявив, що деякі європейські країни "зараз готові вперше прийняти бойовиків угруповання "Ісламська держава", які походять із цих країн".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні припинення вогню відбулися кулеметні обстріли з турецького прикордонного міста Джейланпинар в бік Рас-ель-Айн, а також зафіксований стовп диму в одній з частин міста.

Також повідомлялося, що турецька авіація провела в п'ятницю бомбардування села Баб-ель-Хейр, в результаті якої загинули 5 мирних жителів і 4 курдських військових.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на даний момент в Сирії припинені дії, а інформація про продовження обстрілів є дезінформацією.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що реалізація угоди про припинення вогню на кордоні Сирії і Туреччини займе деякий час.