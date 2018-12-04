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Трамп рассказал сколько экономика США теряет от нелегальной иммиграции

Новости » Политика    04.12.2018 - 19:13
Трамп рассказал сколько экономика США теряет от нелегальной иммиграции
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп отметил, что США теряет ежегедно 250 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется намного дешевле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

"Может кто-нибудь объяснить демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет в год от нелегальной иммиграции 250 млрд долларов, не включая сюда (ущерба, - ред) от ужасного притока наркотиков", - написал он.

"Лучшая охрана границы, в том числе Стена (на границе США и Мексики, ред.) - это 25 млрд долларов. Окупается за два месяца. Сделаем же это!" - добавил он.

Трамп рассказал сколько экономика США теряет от нелегальной иммиграцииРанее Трамп заявил, что в случае необходимости власти закроют всю южную границу страны. Президент США заявил, что мигранты не будут допущены в страну вне закона.

Напомним, Трамп разрешил военным на американо-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости. "Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - отмечал Трамп.

Так, 25 ноября несколько сотен мигрантов из Центральной Америки, которые накануне приехали к мексиканско-американской границе, попытались прорваться на территорию США.

 

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