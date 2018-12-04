Трамп рассказал сколько экономика США теряет от нелегальной иммиграции

Трамп отметил, что США теряет ежегедно 250 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется намного дешевле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

"Может кто-нибудь объяснить демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет в год от нелегальной иммиграции 250 млрд долларов, не включая сюда (ущерба, - ред) от ужасного притока наркотиков", - написал он.

"Лучшая охрана границы, в том числе Стена (на границе США и Мексики, ред.) - это 25 млрд долларов. Окупается за два месяца. Сделаем же это!" - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что в случае необходимости власти закроют всю южную границу страны. Президент США заявил, что мигранты не будут допущены в страну вне закона.

Напомним, Трамп разрешил военным на американо-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости. "Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - отмечал Трамп.

Так, 25 ноября несколько сотен мигрантов из Центральной Америки, которые накануне приехали к мексиканско-американской границе, попытались прорваться на территорию США.