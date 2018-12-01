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Пентагон просят оставить военных на границе с Мексикой до января

Новости » Общество    01.12.2018 - 03:15
Пентагон просят оставить военных на границе с Мексикой до января
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

Министерство внутренней безопасности США опасается "потенциальной массовой миграции"

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов (DHS) обратилось к Минобороны с просьбой продлить сроки пребывания военных на американско-мексиканской границе до конца января 2019 года. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В DHS необходимость продления пребывания военных на границе с Мексикой обосновывают угрозой, которая исходит от "потенциальной массовой миграции".

Президент США Дональд Трамп отправил на границу с Мексикой военнослужащих в октябре 2018 года, чтобы они помогли остановить "караван мигрантов" из Гондураса.

Напомним, Трамп разрешил военным на американско-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости.

"Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп.

25 ноября несколько сотен мигрантов из Центральной Америки, которые накануне приехали к мексиканско-американской границе, попытались прорваться на территорию США.

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