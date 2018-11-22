Трамп разрешил военным стрелять в мигрантов на поражение

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Также президент США также пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, американский президент разрешил военным стрелять на поражение при необходимости.

"Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп.

Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.

"Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы, если решим, что ситуация вышла из-под контроля", - сказал он.

Напомним, судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам.

Ранее в мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов.