Трамп разрешил военным стрелять в мигрантов на поражение

Также президент США также пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, американский президент разрешил военным стрелять на поражение при необходимости.
"Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп.
Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.
"Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы, если решим, что ситуация вышла из-под контроля", - сказал он.
Напомним, судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам.
Ранее в мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов.