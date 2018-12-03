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Трамп пригрозил закрыть всю южную границу США

Новости » Политика    03.12.2018 - 16:51
Трамп пригрозил закрыть всю южную границу США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США в очередной раз предупредил, что мигранты не будут допущены в страну вне закона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости власти закроют всю южную границу страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп заявил, что мигранты не будут допущены в страну вне закона.

Трамп пригрозил закрыть всю южную границу США

"Мы бы сэкономили миллиарды долларов, если бы демократы дали нам голоса для строительства "Стены". В любом случае, люди не будут допущены в нашу страну незаконно! При необходимости мы закроем всю Южную границу. И остановите наркотики!" - подчеркнул глава США.

Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов (DHS) обратилось к Минобороны с просьбой продлить сроки пребывания военных на американо-мексиканской границе до конца января 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, глава США разрешил военным на американо-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости. "Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - отмечал Трамп.

Так, 25 ноября несколько сотен мигрантов из Центральной Америки, которые накануне приехали к мексиканско-американской границе, попытались прорваться на территорию США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМигранты
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