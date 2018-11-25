В Мексике сотни мигрантов пытаются прорвать границу с США

Фото: беженцы на границе США (twitter.com flipboard.com)

Ранее Дональд Трамп разрешил войскам открывать огонь в случае необходимости

В Мексике сотни мигрантов пытаются прорваться через границу в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP news.

"В Мексике несколько сотен мигрантов пытаются пересечь границу из США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости.

"Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп.

Кроме того, РБК-Украина писало, что мексиканское правительство согласилось с планом Администрации США в отношении беженцев с территории Мексики.

Ранее судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа, о предоставлении убежища нелегальным мигрантам.

Отметим, что накануне в мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов.