Трамп розповів скільки економіка США втрачає від нелегальної імміграції

Трамп зазначив, що США втрачає ежегедно 250 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

"Може хто-небудь пояснити демократам (нам потрібні їхні голоси), що наша країна втрачає в рік від нелегальної імміграції 250 млрд доларів, не включаючи сюди (шкоди, - ред) від жахливого припливу наркотиків", - написав він.

"Найкраща охорона кордону, в тому числі Стіна (на кордоні США і Мексики, - ред.) - це 25 млрд доларів. Окупається за два місяці. Зробимо ж це!" - додав він.

Раніше Трамп заявив, що у разі потреби влада закриє весь південний кордон країни. Президент США заявив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом.

Нагадаємо, Трамп дозволив військовим на американо-мексиканському кордоні відкривати вогонь на поразку в разі крайньої необхідності. "Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на поразку, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - зазначав Трамп.

Так, 25 листопада кілька сотень мігрантів з Центральної Америки, які напередодні приїхали до мексикансько-американському кордоні, спробували прорватися на територію США.