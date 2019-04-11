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Трамп раскритиковал отношение ЕС к Британии из-за Brexit

Новости » Политика    11.04.2019 - 09:22
Трамп раскритиковал отношение ЕС к Британии из-за Brexit
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп также пригрозил Евросоюзу ответом на "грубость в торговле"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ситуацию с Brexit и отношение Европейского союза к Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Трамп назвал позицию Евросоюза по отношению к Британии и Brexit слишком жесткой.

"ЕС также остается грубым торговым партнером Соединенных Штатов, и это изменится. Иногда в жизни нужно позволить людям подышать, прежде чем все вернется, чтобы укусить вас в ответ" - отметил он.

Трамп раскритиковал отношение ЕС к Британии из-за Brexit

 

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза и Британии согласовали отсрочку Brexit до 31 октября. В то же время в Брюсселе рассчитывают, что Лондон потратит это время, чтобы найти "лучшее решение" и отказаться от выхода из Евросоюза.

До этого советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США готовы заключить новое торговое соглашение с Великобританией сразу после ее выхода из состава Евросоюза. В середине марта Трамп также выразил удивление медленными темпами Brexit и отметил, что новый референдум будет "несправедливым по отношению к победившим".

 

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