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В США выразили готовность к соглашению с Лондоном после Brexit

Новости » Политика    30.03.2019 - 07:09
В США выразили готовность к соглашению с Лондоном после Brexit
Фото: Джон Болтон (pixabey)

США будут готовы заключить с этой страной новое торговое соглашение

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп готов заключить новое торговое соглашение с Великобританией сразу после ее выхода из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что США будут готовы заключить с этой страной новое торговое соглашение.

"Именно за это британцы голосовали в 2016 году. Произойдет это 12 апреля или позже, мы готовы ждать", - сказал он.

Кроме того, Болтон согласился с тем, что Великобритания переживает сейчас непростые времена.

"Президент Трамп хочет заверить жителей страны, что мы будем рядом, когда она в результате покинет Евросоюз", - добавил он.

Советник американского президента добавил, что Трамп симпатизирует премьер-министру Британии Терезе Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что палата общин Британии в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). 

Отметим, это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом.  До этого два голосования в парламенте Британии также провалились.

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