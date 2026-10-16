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У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь

10:04 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь Ілюстративне фото: у Києві стартував опалювальний сезон (колаж РБК-Україна)
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У Києві сьогодні, 16 жовтня, розпочався опалювальний сезон. Однак частина киян поки що залишаться без тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках)", - повідомив Кличко.

За його словами, опалення вмикатимуть по всьому Києву, окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт.

Наразі там тривають роботи з відновлення.

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

Наагадаємо, раніше ми повідомляли, що Київ повністю готовий до початку опалювального сезону, однак точна дата його старту залежить від погодних умов, необхідності економії газу та безпекової ситуації.

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