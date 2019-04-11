Трамп розкритикував ставлення ЄС до Британії через Brexit

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп також пригрозив Євросоюзу відповіддю на "грубість у торгівлі"

Президент США Дональд Трамп розкритикував ситуацію з Brexit і ставлення Європейського союзу до Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Трамп назвав позицію Євросоюзу по відношенню до Британії та Brexit занадто жорсткою.

"ЄС також залишається грубим торговим партнером Сполучених Штатів, і це зміниться. Іноді в житті треба дозволити людям подихати, перш ніж все повернеться, щоб вкусити вас у відповідь", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу і Британії погодили відстрочку Brexit до 31 жовтня. У той же час у Брюсселі розраховують, що Лондон витратить це час, щоб знайти "найкраще рішення" і відмовитися від виходу з Євросоюзу.

До цього радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що США готові укласти нову торговельну угоду з Великобританією відразу після її виходу зі складу Євросоюзу. В середині березня Трамп також висловив здивування повільними темпами Brexit і зазначив, що новий референдум буде "несправедливим по відношенню до переможців".