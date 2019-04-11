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Туск и Мэй согласовали отсрочку по Brexit

Новости » Политика    11.04.2019 - 04:31
Туск и Мэй согласовали отсрочку по Brexit
Фото: Brexit

Согласована отсрочка Brexit до 31 октября

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что 27 государств-членов ЕС и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter председателя Евросовета Дональда Туска.

Таким образом, данное решение дает возможность Британии "найти наилучшее решение".

"27 стран ЕС и Великобритания согласовали гибкую отсрочку до 31 октября. Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", - написал Туск.

Напомним, ранее сообщалось, что на экстренном саммите в Брюсселе достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit (выход Великобритании из состава ЕС).

5 апреля издание The Guardian сообщило, что Тереза Мэй написала письмо Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к соглашению о дальнейших действиях Лондона.

Как писало РБК-Украина, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.

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