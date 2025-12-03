Трамп, Путін і Зеленський за одним столом: міністр війни США описав свою "вечерю мрії"

Міністр війни США Піт Гегсет назвав трьох світових лідерів, яких запросив би на свою "вечерю мрії". За його словами, ними є президенти США, України та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гегсета журналістці Кеті Міллер.

Під час інтерв'ю американський міністр розповів, що гостями його "вечері мрії" є президент Дональд Трамп, глава Кремля Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський.

"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою".

Мирний план США

Зазначимо, що заява Гегсета пролунала на тлі намагань команди президента США Дональда Трампа досягти врегулювання війни в Україні, просуваючи так званий "мирний план".

Нагадаємо, що вчора, 2 грудня відбулася п'ятигодинна зустріч Путіна з американською делегацією, до якої увійшли спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Вони обговорювали останню версію "мирного плану" щодо завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами зеленського, цей план вдалося скоротити до 20 пунктів і він виглядає кращим для Києва.